شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن الانتهاء من توقيع عقود فرع 6 أكتوبر وستاد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن توقيع عقود الشركة الراعية بخصوص فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وانشاء ستاد الزمالك. وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبنرماج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" وقعنا العقود مع الشركة الراعية وهناك مفاجاّت سارة لجماهير النادي بخصوص فرع 6 أكتوبر والمدينة الرياضية والاستاد الذي يمثل حلم كل زملكاوي".

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