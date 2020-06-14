شكرا لقرائتكم زيدان يؤكد عودة هازارد وأسينسيو أمام إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن إيدن هازارد والإسباني الدولي ماركو أسينسيو جاهزان لمباراة الفريق الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ضيفه إيبار يوم الأحد بعد ثلاثة أشهر من التوقف، مشيراً إلى أنه "يكره" اللعب في غياب الجماهير.

وأصيب هازارد للمرة الثانية في كاحله هذا الموسم في فبراير الماضي وكان من المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم لكن توقف البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا اتاح له الوقت الكافي للتعافي، بينما غاب أسينسيو منذ بداية الموسم بعد إصابة في الركبة خلال الاستعدادات واستفاد أيضا من فترة التوقف الطويلة.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت يوم السبت: النبأ الجيد هو حصولهما على الوقت الكافي للاستعداد مثل بقية اللاعبين، أسينسيو يتدرب بشكل طبيعي وأيضا هازارد ويمكن مشاركتهما وهذا أمر رائع لنا.

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ودخل فريق المدرب زيدان في واحد من أقرب الصراعات على لقب الدوري منذ فترة إذ يتأخر بنقطتين عن برشلونة المتصدر قبل 11 جولة من النهاية ويسعى لحصد اللقب لأول مرة منذ 2017.

وستكون المواجهة ضد إيبار هي الأولى للفريق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو البالغ سعته ستة آلاف متفرج حيث اختار خوض بقية مبارياته على أرضه من أجل تسريع أعمال تجديد استاد "سانتياغو برنابيو".

واتخذ النادي هذا القرار في ظل إقامة بقية المباريات خلف الأبواب المغلقة ورغم احتمال عودة الجماهير بدءا من 29 يونيو أوضح زيدان أن الفريق سيواصل اللعب في الملعب الصغير.

وأضاف: استاد دي ستيفانو سيكون ملعبنا حتى نهاية الموسم ونحن سعداء باللعب هناك. الملعب صغير الحجم وتدربنا عليه ونحن جاهزون للعب هناك. أكره اللعب بدون جماهير لكن هذا هو الوضع الآن وعلينا التأقلم معه. لكن لا يمكن لأحد أن يقلل من حماسنا بعودة اللعب وسنجتهد على أرض الملعب.