شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: إصابة المشرف العام على فريق المقاصة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمد مجد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وأكد عمر ربيع ياسين عبر تصريحات تلفزيوينة، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المشرف العام على فريق مصر المقاصة كشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأتم: "محمد مجد في العناية المركزة ومن المنتظر أن يخضع للعزل الصحي خلال الفترة المقبلة حتى يتعافى بعد إصابته بالفيروس المنتشر".

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تترقب إدارة نادي مصر للمقاصة قرار اتحاد الكرة بشأن الموسم الحالي بالاستكمال أو الإلغاء ، حيث يتمني مسئولو المقاصة إلغاء الموسم الحالي حتي لا يرحل اللاعبون الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم مجانا، في ظل عدم قدرة مجلس الإدارة علي التجديد للاعبين بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي ، بعدما قررت إدارة نادي مصر للمقاصة تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.