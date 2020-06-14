شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى : أزمة الأهلى والزمالك ستنتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الأزمة الحالية والتي حدثت بين القطبين الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة قائلا أنها ستحل قريبا وأن الوضع العام لا يعجبه شخصيا .
وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تليفزيوينة "هذا الوضع لن يستمر كثيرًا" مضيفا التصعيد من الطرفين ليس مناسب، لابد من إيجاد حلول سواء كان صلح أو غير صلح".
وشهدت الفترة الماضية أزمة إعلامية بين الأهلي والزمالك، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تقرر التصعيد ضد إدارة القلعة البيضاء ، فى الوقت الذى قام فيه مجلس إدارة الزمالك بالرد على قرارات الأهلي بالتصعيد أيضًا ضد القلعة الحمراء.
من ناحية اخرى تفقد الدكتور أشرف صبحى، صباح اليوم السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لـ7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021.
وشملت جولة وزير الرياضة تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 93 فداناً، وتتضمن بجانب الصالة المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية، منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبنى ملاعب للاسكواش، ومبنى ثقافى تكنولوجي، وآخر اجتماعي، ومنطقة خدمات.
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