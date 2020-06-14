شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف شروط الاستغناء عن لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الجماهير البيضاء على الصفقات الجديدة التى ينوى ضمها، مشددا على أنه فى الطريق لضم صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، الذى يسعى الزمالك للمنافسة فيه على كل البطولات المحلية والقارية.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات على قناة الزمالك، إنه لم يتلق أى عرض رسمى للتفريط فى اى لاعب بالزمالك، موجها رسالة للاعبين الراغبين فى الراحلين بضرورة وجود عرض رسمى حتى يفكر فى بيع أو إعارة أى لاعب بالزمالك.

أوضح رئيس الزمالك شروطه لرحيل أى لاعب قائلا:" لابد من وجود عرض رسمى يليق بإسم نادى الزمالك وإسم اللاعب، وألا يقل العرض عما دفعه الزمالك لضم اللاعب وما يحصل عليه اللاعب فى القلعة البيضاء".