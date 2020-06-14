7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 6 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة: ليس هناك توجه لإلغاء الدورى، ونواجه حرب شائعات اتحاد الكرة: بند فى لائحة الموسم الجديد لتتويج الفريق المتصدر حال إلغاء الدوري يناقش مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مع الأندية خلال الاجتماعات التى ستقام خلال الأسبوع الجارى، وضع بند صريح في لائحة لجنة المسابقات في الموسم الجديد ينص علي تتويج الفريق المتصدر بدرع الدوري حال الغاء المسابقة لأسباب قهرية كما هو الحال حاليا في زمن الكورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أن البند أيضا سيتضمن هبوط الفرق الثلاثة الاخيرة في حالة الغاء الدوري لأي سبب قهري ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدني وفقا للائحة الصعود والهبوط الخاصة بكل قسم من الأقسام الأدني . بيراميدز يطلب شراء عمار حمدى نهائيًا ويرفض الاستعارة أبلغ مسئولو نادى بيراميدز عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، والمعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى، برغبتهم فى الحصول على خدماته بعقد شراء نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد. جنش عن شائعة "كورونا": أنا سليم.. ومتواجد فى منزلى نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفاً في تصريحات خاصة أنه سليم ويتواجد في منزله ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ووصف الحارس الأمر بالشائعة السخيفة، والتي قام بنشرها أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر . اللجنة الطبية: عزل اللاعب المصاب بكورونا فقط واستكمال مباريات فريقه أوصت اللجنة الطبية العليا المُشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لوضع الاجراءات الطبية اللازمة قبل استئناف النشاط الرياضى فى شهر يوليو المقبل، بعزل اللاعب الذى تظهر عليه اعراض الإصابة بفيروس كورونا فقط، على ان يتسكمل فريقه باقى مبارياته بشكل طبيعى بدلا من عزل الفريق ككل لمدة 14 يوما وهو ما يهدد بعدم استئناف النشاط. Advertisements أمير مرتضى: كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه للزمالك بسبب "كورونا" كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس. استعان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمدربة مهارات ذهنية وعقلية لمساعدته على إزالة الضغوطات التى مر بها فى الفترة الأخيرة بسبب أزمة انتشار فيرس كورونا والذى أدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدور المصرى منعًا لانتشار الفيرس، وتكون مهمة تلك المدربة تدريب اللاعب على بعض الجوانب النفسية والعقلية لتطويرها. اتحاد الكرة: ليس هناك توجه لإلغاء الدورى.. ونواجه حرب شائعات أكد مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أنه لا يوجد أى توجه لدى اللجنة بإلغاء الدورى الممتاز فى نسخته الحالية، كما يدعى البعض، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة، ولكن فى النهاية القرار يعود للدولة صاحبة القرار الفاصل فى عودة الدورى من عدمه، وفقا لخطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والذى أكد أن الحكومة هى وحدها صاحبة قرار عودة الدورى من عدمه وفقا لما تراه فى صالح المجتمع فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

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