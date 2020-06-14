شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن توقيع عقود إنشاء ستاد الزمالك ومدينة رياضية بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، توقيع عقود إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر ومدينة رياضية متكاملة، بجانب إنشاء ستاد نادى الزمالك مع إحدى الشركات الوطنية، موضحا أنه نجح فى تحويل نادى الزمالك إلى نادى عالمى بشهادة الجميع ويسعى دائما لتطوير النادى وتقديم كل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية التى يوجه لها الشكر لمبادرتها فى سداد قيمة الاشتراكات.
فى السياق ذاته، وجه مرتضى منصور الشكر لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، علي الدعوة التي تلقاها لمناقشة لائحة الاتحاد مع رؤساء الأندية، بالإضافة إلي مناقشة عودة الدوري المصري .
وقال مرتضى منصور في تصريحات علي قناة الزمالك: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد"، مضيفاً: "الدعوة لكل رؤساء الأندية يوم الأربعاء المقبل وأتمنى حضور الجميع".
ومن المنتظر، أن يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.
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