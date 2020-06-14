شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُطمئن فايلر حول مستقبل رمضان صبحي بعد إنتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن مسئولو النادي الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتزايد حظوظ رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيديرسفيلد الإنجليزي في البقاء وعدم العودة لأوربا سواء في إنجلترا أو غيرها، وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من مسئولين في الإدارة الحمراء للمدرب السويسري أن الأندية التي سبق وأبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي لم تعد جادة في عرضها بسبب تداعيات وباء "كورونا" وهو ما يُمهّد الطريق أمام بقاء رمضان صبحي مع الأهلي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي فتحت ملف بقاء رمضان صبحي مع فايلر قبل سفر الأخير إلى سويسرا لزيارة أسرته التى تُقيم هناك وأكدت الإدارة للمدير الفني أن النادي في طريقة لشراء رمضان صبحي نهائياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة حال إنسحاب أو عدم جدية الأندية الى ترغب في ضم اللاعب ومنها أودينيزي وفيورتينا الإيطاليين وبشكتاش التركي وعملاقي الكرة البرتغالية بنفيكا وسبورتينج لشبونة.

وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، إذا لم ترتقي العروض الأوروبية التى تلقاها منذ فترة لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الكبرى، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى.