شكرا لقرائتكم خبر عن قناص فى الملعب وفى البحر.. عماد متعب يشارك متابعيه بصورة من رحلة صيد "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، متابعيه بصورة جديدة له من داخل البحر، بعد خوضه لرحلة صيد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور تويتر.

وظهر القناص في الصورة التي نشرها وهو يحمل السمكة التي اصطادها أثناء رحلته في البحر، وكتب "الصيد متعة"، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من التعليقات على الصورة التي حصد آلاف الإعجابات.

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وعلى جانب آخر، أثنى عماد متعب، منذ ايام، على ذكاء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى التعامل مع وليد سليمان نجم هجوم الفريق الأحمر، الأمر الذى دفع اللاعب الملقب بالحاوى لإبراز قدراته بعد استفزازها من قبل المدرب السويسري، قائلا، "فايلر نجح فى التعامل مع وليد سليمان من خلال طريقة تعامله معه، الأمر الذى يجعل اللاعب يتألق ويكون مؤثراً حتى ولو لم يبدأ فى التشكيل الأساسي".

وأضاف عماد متعب فى تصريحات إعلامية: "المدرب الذكى هو القادر على التعامل مع اللاعبين البدلاء بالشكل الأمثل ليقدموا أداءً قوياً وقت احتياجه لهم، بعض المدربين ينصب تركيزهم على اللاعبين الأساسيين فقط ولكن المدرب المحترف هو الذى يعرف كيفية الاستفادة من جميع اللاعبين المقيدين فى قائمته".