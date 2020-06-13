الامارات | آخر تطورات إصابة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أدخل نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق وابرز عناصره في مونديال المكسيك 1986 احمد راضي السبت الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ان "الوزير عدنان درجال يواصل متابعة الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق احمد راضي عقب ظهور اعراض فيروس كورونا المستجد عليه".

واضاف "منذ سماعه بتدهور الحالة الصحية للكابتن احمد راضي كثف الوزير من اتصالاته مع وزير الصحة حسن التميمي والمسؤولين في مستشفيات النعمان وابن النفيس وابن سينا".

Advertisements

وأدخل راضي (57 عاما)، اسطورة الكرة العراقية وساحرها كما يحلو للملايين من عشاقه تسميته، المستشفى لتلقي الرعاية والعناية الصحية والخضوع لسلسلة من الفحوصات المختبرية التي لم يتم الإعلان عن نتائجها رسميا حتى الان.

وظهر نجم فريق الزوراء السابق في مقطع فيديو نشر على حساب موقعه الشخصي وهو يرقد في المستشفى تحدث فيه بصعوبة قائلا "شعرت بضيق في التنفس واعراض اخرى وواجهت ظروفا صعبة قبل دخولي المستشفى، كدت افقد التنفس تماما".

واضاف "اتمنى من الجميع ان يلتزم بكل الاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء".

ويحظى راضي بشعبية كبيرة لدى انصار الكرة العراقية وعشاق الزوراء ابرز اندية العاصمة الذي تراسه في وقت سابق على نحو خاص بعد ان مثله لاعبا حقق معه انجازات عديدة يتغنى بها انصاره.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم وفريق زاخو عن عمر ناهز 53 عاما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news