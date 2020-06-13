شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: فضلت الزمالك على الأهلى.. وجالى عرض من مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه تلقى عرضا للاحتراف في مانشستر يونايتد الإنجليزى، والمنصورة رفض فكرة رحيلى.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال حواره في برنامج "لقاء خاص جدا" المذاع على أون تايم سبورتس، "لم أتحدث عن عرض مانشستر ولكن البرامج هي اللى قالت والعرض نزل في الجرايد واسألوا حلمى طولان كان في اتحاد الكرة وعارف، مؤكدا أن المنصورة رفض تركى وأخذ حقوق رعايتى".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أنا الهداف التاريخى للمنصورة في أفريقيا الذى لاعب لأول مرة في تاريخه وسجلت 5 أهداف في البطولة، وأن ثالث الهدافين التاريخيين للنادى في كل البطولات، ورحت المنتخب وخدت بطولة أفريقيا 98، وأحمد حسن الصقر كان بياخد الكورة ومش بيرضى يباصى لحد".

وأوضح وليد صلاح: "أنه بعد العودة من بوركينا فاسو، لعبت أمام الزمالك والأهلى وسجلت هدفا في كل من القطبين، وجالى عرضين من الأهلى والزمالك فحبيت الأبيض بسبب لاعبيه رغم أن عرض الأهلى كان الأكبر ماديا، وكنت أغلى لاعب في مصر بمليون جنيه".

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وعن مهاجمين مصر، أوضح نجم الزمالك السابق: أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر والناس اللى بتتكلم معندهاش فكرة ومالهاش دعوة بالزمالك ولو كان في الأهلى كنت قلت كدة، لاعب صغير في السن، وبيطور من نفسه وبدأ يسدد على المرمى ودى ميزة جديدة ولازم يحترف في هذا الوقت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إن مروان محسن كان لاعب كويس جدا في الإسماعيلى، وخد فرص كتير في الأهلى والمنتخب، بس أنا شايف أنه مينفعش يكون مهاجم النادى الأهلى ولا مصر".

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف: "أن باسم مرسى وصل لأعلى فورمة، ولكن لم يحافظ على مستواه واتجه للسوشيال ميديا وأصبح لاعب عادى لا يصلح للأندية الكبرى، وهو ما حدث مع عمرو جمال اللى خد وقت كبير جدا لمحاولة العودة لمستواه بعد الرباط الصليبى ولازم يجتهد أكتر لأن عمرو لسه صغير في السن".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: أنه لعب لمنتخب الشباب وهو في نادى المنصورة، وكان معايا سيد عبد الحفيظ وأبو تريكة كان معانا بس مكانش بيلعب خالص ومحمد عبد المنصف، وأنا أول لاعب في جيلى يلعب في المنتخب الأول وكنت بديل حسام حسن".