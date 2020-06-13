أمير مرتضى منصور يكشف كواليس تجديد كارتيرون عقده مع الزمالك

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جدة - عمرو شويل أكد امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تنازل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن نصف راتب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

أوضح طارق يحيي في مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن كارتيرون وافق على تخفيض 50% من رواتب أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو بسبب جائحة كورونا.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس. Advertisements وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو"، مشددا أن التنازل عن تلك القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض. ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل. وجاء العقد الجديد للمدرب الفرنسى بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

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