شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: أتخانقت مع حسام حسن.. وأسامة نبيه خانه التعبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه أتخانق مع حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق، في ملعب المباراة والحكم تدخل لإنهاء الأزمة.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال حواره في برنامج "لقاء خاص جدا" المذاع على أون تايم سبورتس، في إحدى المباريات حسام حسن شتمنى لأنى لم أمرر الكرة له فرحت وأتخانقت معاه والحكم وقف المباراة وصالحنا على بعض، وحسام حسن كان عاوز كل الناس تباصى له الكورة وهو ما أغضب الكثير من اللاعبين منه".

وعن تصريحات أسامة نبيه، قال نجم الزمالك، إن تصريحات أسامة نبيه جاءت من باب الانتماء للزمالك ومش يقصد تضييع الأهداف ولسانه خانه، ومستحيل أي مهاجم يكون أمام الجون ويضيع الكرة بمزاجه".

وعن أفضل مدرب، قال وليد صلاح عبد اللطيف: كابرال أفضل مدرب أجنبى أتمرنت معاها ، وكان بياخد رأيى في تشكيل الزمالك قبل المباريات بالليل علشان عنده ثقة فيا وكان بيخليك تستمتع باللعب وبيدى كل واحد حقه، وكمان بيعامل الكل نفس المعاملة اللى بيلعب واللى مش بيلعب في التمرين".

Advertisements

وأضاف نجم الزمالك السابق: "حازم إمام كان لاعب ملوش حد شبهه، كاسول في الملعب بس لما الكرة توصله كان بيرقص في كل الاتجاهات وصعب حد يخدها منه، أما بدايات شيكابالا كانت رهيبة وكان لازم يحترف لأنه يمتلك مهارات كبيرة جدا".

وتابع وليد صلاح، خدت أحسن لاعب في بطولة أفريقيا مع الزمالك وأنا بلعب صانع ألعاب، والاتحاد الأفريقي أرسل لنادى الزمالك خطابا رسميا بأننى أفضل لاعب ولكن الظروف منعتنى من الذهاب للحفل ليتم تغييرى وأخدها هشام بوشروان في ذلك الوقت".

وعن مباراة الستة الشهيرة، قال مهاجم الزمالك السابق: "ما قاله رضا سيكا عن مباراة الـ6/1 غير صحيح ويؤسفنى سماع مثل تفويت الماتش منه، ولعبنا أمام الأهلى بطريقة 4/4/2 لأول مرة وتامر عبد الحميد وأبو العلا مكانوش عارفين يروحوا فين".

وكشف نجم الزمالك السابق: عصام الحضرى منعنى من إعادة الزمالك للمباراة مرة أخرى بعدما تصدى لهدف محقق كان سيقلص النتيجة لـ3/ 2، ولكن الهجمة رجعت بهدف خالد بيبو وبشير، والأهلى استغل التغييرات السلبية في الزمالك وسجل الكثير من الأهداف بجانب عدم التوفيق معانا، وكمان مشكلة المباراة أن خالد بيبو كل كورة يروح بيها على دفاع الزمالك يسجلها".