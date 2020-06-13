شكرا لقرائتكم محمد صلاح: كارتيرون لم ينتظر رأي زوجته..وكان واضح مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع القلعة البيضاء أمر جيد للغاية.
وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تجديد عقد كارتيرون مهم للغاية من أجل استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، والاستقرار الفني يقابله استقرار إداري أيضًا".
وأضاف: "كارتيرون كان واضح فى التجديد عكس مدربين أخرين منتظرين رأى الزوجة، والفرنسي يشعر بالاستقرار داخل القلعة البيضاء".
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