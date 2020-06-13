شكرا لقرائتكم محمد صلاح: كارتيرون لم ينتظر رأي زوجته..وكان واضح مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع القلعة البيضاء أمر جيد للغاية.

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وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تجديد عقد كارتيرون مهم للغاية من أجل استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، والاستقرار الفني يقابله استقرار إداري أيضًا".

وأضاف: "كارتيرون كان واضح فى التجديد عكس مدربين أخرين منتظرين رأى الزوجة، والفرنسي يشعر بالاستقرار داخل القلعة البيضاء".