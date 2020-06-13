شكرا لقرائتكم الزمالك يضع فى عقد كارتيرون بند مكافآت خاص للتأهل لكأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مفاجأة، بوضع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى، بنداً يخص حصول المدرب على مكافآت من أجل قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم للأندية، وذلك لتحفيز المدير الفنى كما يتضمن البند أيضًا مكافآته المختلفة حال مشاركة الفريق فى مونديال الأندية والأدوار المختلفة.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب.

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رحب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فى البداية بكارتيرون ثم وقع المدرب الفرنسى على تجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبة لمدة موسم إضافى، وبدأت الجلسة بالتوقيع على العقد، ووقع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك من جانب النادى الأبيض، وحرص كارتيرون على التقاط الصور التذكارية مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ووكيله يحيى على فور التوقيع، بعدما تمت كافة الاتفاقات معه من خلال أمير مرتضى لتجديد تعاقده مع النادى الأبيض، وأعلن الزمالك التجديد لكارتيرون بصورة رسمية عبر صفحة النادى الرسمية التى قالت، "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر.. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا فى مواصلة حصد البطولات".

وتولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 193 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين كما نجح كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

ونجح كارتيرون فى قيادة الزمالك للتأهل إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، والتى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما كان مقررًا لها شهر مايو الماضى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث ترغب إدارة الكرة بالزمالك بوضع بند مكافآت مونديال الأندية لتحفيز المدرب على عبور عقبة الرجاء المغربى ومواصلة المشوار أيضًا نحو حصد لقب دورى أبطال إفريقيا.