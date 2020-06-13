شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف تفاصيل تجديد عقد "كارتيرون" مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل وبنود تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

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وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: " الاتفاق على زيادة راتبه الشهري حيث كان يتقاضى 74 ألف دولار لكن تم زيادته بنسبة 25%، ليصبح 95 ألف دولار".

وأضاف: "وضع مسئولو الزمالك شرط جزائي بقيمة 3 شهور في عقد المدرب، بالإضافة إلى حصوله على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا ونفس الأمر حال التتويج ببطولة الدوري بجانب مكافأة شهر حال الفوز بكأس مصر".