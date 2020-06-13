شكرا لقرائتكم أحمد ياسر لاعب المصري ينشر صورة مولوده الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ياسر لاعب فريق المصرى البورسعيدى صورة له برفقة ابنه ياسر مولده الجديد عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلق أحمد ياسر قائلا " بورك لنا فى الموهوب وشكرنا الواهب أبنى ياسر ربنا يحفظه وعقبالكم جميعا " .

وعلى صعيد أخر يبدأ مسئولو نادى المصرى البورسعيدى رحلة البحث عن حارس مرمى مخضرم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما توقفت المفاوضات مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربى، بسبب مغالة مسئولى الأخير فى المقابل المادى المطلوب من أجل الاستغناء عن خدمات حارسه.

ورغم إبداء الإنتاج الحربى موافقته على رحيل عامر عامر فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، إلا أن الإدارة حددت مقابل ماى ضخم نظير الاستغناء عن خدمات الحارس، خاصة وإنه من العناصر الأساسية ورحيله سيسبب ثغرة فى صفوف الفريق.

واستقر طارق العشري على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق ب6 مراكز لتدعيم الفريق، وهي حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.

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ويعانى المصري من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

من ناحية أخرى كشف عامر عامر، عن عدم شعوره بالندم جراء إعلان انتمائه للأهلى فى وسائل الإعلام، مؤكداً أنه يفتخر أنه من عشاق القلعة الحمراء ويتمنى اللعب للفريق الأحمر دوماً، مبديا فى الوقت ذاته ترحيبه باللعب للزمالك أيضاً حال وصول عرض لأنه لاعب محترف.

وقال عامر عامر، فى حواره مع "اليوم السابع"، "شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب فى الأهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها، ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فورا".

وأكد حارس مرمى الإنتاج الحربى أنه تلقى عرضا من النادى الإسماعيلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف عامر عامر، تلقيت عرضا جادا من الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى فترة الميركاتو الصيفى المقبل عن طريق وكيلى سعد حسنى ولكن لم نصل لمرحلة مناقشة التفاصيل المادية للعرض".