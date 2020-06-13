شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نشكر كارتيرون .."وغيرنا مش عارف يجدد لمدربه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالشكر لباتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، عقب تجديد تعاقده اليوم السبت لموسم إضافي. Advertisements وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال فيديو أذاعه برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك خلال توقيع الفرنسي:" كارتيرون حقق بطولتين خلال أسبوع وأشكره بشدة على حبه للزمالك ولمصر". وواصل مرتضى منصور:" غيرنا مش عارف يجدد لمدربه.. والحجج شغالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: نشكر كارتيرون .."وغيرنا مش عارف يجدد لمدربه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.