شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: ما قاله سيكا عن مباراة الستة غير صحيح والتشكيل السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن ما قاله رضا سيكا لاعب الزمالك السابق عن تفويت اللاعبين لمبارة الستة الشهيرة غير صحيح.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال حواره في برنامج "لقاء خاص جدا" المذاع على أون تايم سبورتس، "ما قاله رضا سيكا عن مباراة الـ6/1 غير صحيح ويؤسفنى سماع مثل تفويت الماتش منه، ولعبنا أمام الأهلى بطريقة 4/4/2 لأول مرة وتامر عبد الحميد وأبو العلا مكانوش عارفين يروحوا فين".

وكشف نجم الزمالك السابق: عصام الحضرى منعنى من إعادة الزمالك للمباراة مرة أخرى بعدما تصدى لهدف محقق كان سيقلص النتيجة لـ3/ 2، ولكن الهجمة رجعت بهدف خالد بيبو وبشير، والأهلى استغل التغييرات السلبية في الزمالك وسجل الكثير من الأهداف بجانب عدم التوفيق معانا، وكمان مشكلة المباراة أن خالد بيبو كل كورة يروح بيها على دفاع الزمالك يسجلها".

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وتابع نجم الزمالك السابق: "لم أتحدث عن عرض مانشستر ولكن البرامج هي اللى قالت والعرض نزل في الجرايد واسألوا حلمى طولان كان في اتحاد الكرة وعارف، مؤكدا أن المنصورة رفض تركى وأخذ حقوق رعايتى".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أنا الهداف التاريخى للمنصورة في أفريقيا الذى لاعب لأول مرة في تاريخه وسجلت 5 أهداف في البطولة، وأن ثالث الهدافين التاريخيين للنادى في كل البطولات، ورحت المنتخب وخدت بطولة أفريقيا 98، وأحمد حسن الصقر كان بياخد الكورة ومش بيرضى يباصى لحد".

وأوضح وليد صلاح: "أنه بعد العودة من بوركينا فاسو، لعبت أمام الزمالك والأهلى وسجلت هدفا في كل من القطبين، وجالى عرضين من الأهلى والزمالك فحبيت الأبيض بسبب لاعبيه رغم أن عرض الأهلى كان الأكبر ماديا، وكنت أغلى لاعب في مصر بمليون جنيه".