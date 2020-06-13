شكرا لقرائتكم إسبانيول يهزم ألافيس ويجدد آماله بالبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد فريق إسبانيول آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي إسبانيول بيرناردو إيسبنوزا بالإضافة إلى وو لي في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و47، وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19.
ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين الأخير وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.
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