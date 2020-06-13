يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
لندن: أعلن مهاجم تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم كالوم هودسون-أودوي السبت تبرئته من قبل الشرطة من تهمة الاغتصاب.
وقال المهاجم الدولي الشاب (19 عاما) الذي تم اعتقاله في 17 أيار/مايو الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، على حسابه على تويتر إنه "تعاون كليا مع الشرطة" وانتظر بهدوء "تبرئته".
وكتب اللاعب لمتابعيه الـ287 ألف على تويتر "في هذه الفترة التي تحدث فيها أشياء أكثر أهمية في العالم، أريدكم أن تعرفوا أين هي الاتهامات الخطيرة التي جعلني موضع شك".
وأضاف "بعد تحقيق جاد وعمقي، أكدت لي الشرطة أن الملف أغلق دون متابعة"، شاكرا جميع الأشخاص الذين "دعموني خلال هذه الفترة الصعبة".
وتعافى هودسون-أودوي تماما بعد أن كان أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع آذار/مارس الماضي.
وكان هودسون التقى بالفتاة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب على الإنترنت، وفي انتهاك لبروتوكول التباعد الاجتماعي الذي أوصت به الحكومة، أرسل لها سيارة لاصطحابها إلى منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تبرئ مهاجم تشلسي هودسون-أودوي من تهمة الاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.