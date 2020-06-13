مباراة يوفنتوس وميلان تحقق أعلى نسبة مشاهدة هذا الموسم في ايطاليا

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روما: تابع أكثر من ثمانية ملايين مُشاهد المباراة التي جمعت يوفنتوس وميلان في اياب نصف نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم مساء الجمعة على قناة "راي أونو"، لتكون نسبة المشاهدة الاعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في البلاد، وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية السبت.

كانت تلك المباراة الاولى في ايطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في التاسع من آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عندما منح وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا الضوء الاخضر لاستئناف كرة القدم، شدد على أن تنطلق بالمباريات المتبقية من مسابقة الكأس، لأنها تُبث مجانا عبر شاشة التلفزيون وبالتالي سيتمكن عدد أكبر من الناس من مشاهدتها.

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وتابع ما يقارب 8,3 مليون مشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وضيفه ميلان وعبر على اثرها الاول الى النهائي (1-1 ذهابا)، على قناة "راي أونو"، القناة الرئيسية لمجموعة "راي"، أي ما يقارب 34 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الايطالية في الوقت ذاته.

تُعتبر هذه النسبة الاعلى هذا الموسم بالنسبة لأي مباراة كرة قدم في ايطاليا، بعد لقاءي ذهاب نصف نهائي الكأس بين "السيدة العجوز" و"روسونيري" (8,09 ملايين) وانتر ميلان مع نابولي (6,8 ملايين) واللذين بثتهما أيضا "راي أونو".

أما بالنسبة للمنتخب الوطني الذي تبث مبارياته القناة ذاتها، فقد تابع 7,4 ملايين مشاهد لقاء الادزوري مع البوسنة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في حزيران/يونيو 2019 والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة للموسم الماضي.