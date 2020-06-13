شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. محمد شريف يستعد للعودة إلى الأهلى بـ" الفوطة النارية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمد شريف لاعب فريق الأهلى والمعار إلى إنبى الى العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء بجلسة وقاية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق، والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"، وسبق وخضع لها أيضا كل من حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا فريق الأهلى ومحمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز و محمد طلعت لاعب سموحة .

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق فور انتهاء إعارتهما لإنبي وطلائع الجيش، رغم تلقى الثنائي العديد من العروض للرحيل، حيث تلقى شريف عرضًا للاستمرار في إنبي كما دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضمه، في الوقت الذي تلقى عمار حمدي عروضًا من أندية الاتحاد السكندري وبيراميدز، بجانب طلائع الجيش الذي يرغب في تجديد إعارته.

Advertisements

وعكف فايلر ومعاونيه في الأهلي على دراسة ملف المعارين بدقة، حيث عكف الجهاز على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبًا، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.