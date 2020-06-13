شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم: عقد كارتيرون لمدة سنة وزيادة راتبة بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، أن كارتيرون المدير الفنى للفريق قدم تسهيلات كبيرة قبل تجديد عقده موجها الشكر للمدير الفنى بعد تنازله عن قيمة 50% من مستحقاته خلال الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن عقد المدير الفنى الجديد لمدة سنة تمت زيادته بنسبة 20% وهى زيادة بسيطة خاصة وأنه حقق بطولات للنادى الابيض لكن الخواجة فخور وسعيد بالتواجد فى البيت الأبيض.

فى السياق ذاته، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس.

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وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو"، مشددا أن التنازل عن تلك القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل.

وجاء العقد الجديد للمدرب الفرنسى بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.