شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح : أنا الهداف التاريخى للمنصورة في أفريقيا و كنت قريب من يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه الهداف التاريخى لفريق المنصورة فى أفريقيا عقب المشاركة فى البطولة القارية موسم واحد فقط حيث تمكن من تسجل 5 أهداف .

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة اون تايم سبورت أنه أول لاعب في جيله ينضم المنتخب الأول بديل للمهاجم حسام حسن و الحصول على بطولة أفريقيا عام 98 و عند المشاركة مع فريق المنصورة أمام الزمالك والأهلى تمكنت من تسجيل هدفا في كل من القطبين ثم جاء عرض من مانشستر يونايتد الاتجليزى فى ذلك التوقيت ولكن مسئولى المنصورة رفضوا ثم جاء الانضمام الى الزمالك وفى ذلك التوقيت يعد من أغلى الصفقات فى مصر بما يقابل مليون جنيه .

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وأشار وليد صلاح عبد اللطيف أنه غضب من تصريحات رضا سيكا زميله بالفريق الابيض عن مباراة الـ6/1 غير صحيح ويؤسفنى سماع مثل تفويت الماتش منه قائلا " لعبنا أمام الأهلى بطريقة 4/4/2 لأول مرة وتامر عبد الحميد وأبو العلا مكانوش عارفين يروحوا فين و الأهلى استغل التغييرات السلبية في الزمالك وسجل الكثير من الأهداف بجانب عدم التوفيق معانا و عصام الحضرى منعنى من إعادة الزمالك للمباراة مرة أخرى و خالد بيبو كل كورة يروح بيها على دفاع الزمالك يسجلها " .

وتابع مهاجم فريق الزمالك السابق أنه فى أحد المباريات قام بالمشاجرة مع حسام حسن قائلا " في إحدى المباريات حسام حسن شتمنى لأنى لم أمرر الكرة له فرحت واتخانقت معاه والحكم وقف المباراة وصالحنا على بعض و حسام حسن كان عاوز كل الناس تباصى له الكورة وهو ما أغضب الكثير من اللاعبين منه " .