"زمن الكورونا" يكشف عن المقتنيات الفارهة لنجوم كرة القدم.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زمن انتشار فيرس كورونا، عن العديد من المقتنيات الفارهة من سيارات ودراجات نارية لنجوم ولاعبى كرة القدم، حيث استغل هؤلاء اللاعبون فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية خوفًا من انتشار الفيرس، لإلتقاط العديد من الصور مع مقتنايتهم والتى ظهرت لأول مرة عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا. عبد الله السعيد ودراجة نارية من نوع خاص عبد الله السعيد ودراجة نارية من نوع خاص ظهر عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بدراجة نارية من نوع خاص، وقناع "أسود" اللون، مع عدد من أصدقائه مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى. سيارة أليو بادجى الفارهة سيارة أليو بادجى الفارهة كشف السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن السيارة الفارهة التى يقتنيها خلال تواجده حاليًا فى مصر، وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط. Advertisements طيارة مش عربية.. عمرو جمال يقود سيارة فارهة طيارة مش عربية.. عمرو جمال يقود سيارة فارهة قام عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، بقيادة سيارة من فارهة من نوع "BMW" خطفت أنظار جمع متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، حيث قام عمرو جمال بنشر مقطع فيديو قصير خلال قيامه بالجلوس على مقعد القيادة، ثم انطلق بالسيارة التى تشبه فى تصميمها "الطائرات". أبو جبل يقود دراجة من نوع خاص أبو جبل يقود دراجة من نوع خاص ظهر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال قيادته لدراة نارية من نوع خاص، تشبه الدراجة التى كان يقودها عبد الله السعيد.

كهربا يظهر بسيارة جديدة ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى خلال قيادته سيارة جديدة من أفخم أنواع السيارات فى العالم.

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