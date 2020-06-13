شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: إغراءات الأندية سر مطمع المغاربة فى اللعب للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن نجاح اللاعبين العرب فى الدورى المصرى أمثال فرجانى ساسى و على معلول و أشرف بن شرقى و فخر الدين بن يوسف وغيرهم السبب فى تفكير المغاربة للعب فى الدورى المصرى .

و قال عبد الحميد بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365 أن إمكانيات الأندية المصرية و إغراءاتها للاعبين سر طمع اللاعبين المغربية مثلما تذكر التقارير فى المغرب على عرضهم على أندية مصر .

و أشار بسيونى إلى أن الدورى المصرى يعد أقوى دورى فى الدول العربية و الأفريقية و يساعج على ظهور لاعبين عرب على ساحة أفريقيا بشكل كبير .

Advertisements

و أكد عبد الحميد بسيونى فى وقت شابق أن نجاح التجارب السابقة سر تهافت أندية تركيا للتعاقد مع نجوم الدورى المصرى فى الفترة الحالية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعب الدورى المصرى يتمتع بفنيات عالية تحتاج التزاما وانضباطا إذا توفرا قدم أفضل ما لديه، خاصة أن هناك تجارب سابقة للاعببين من الدورى المصرى نجحت فى تركيا أمثال أحمد حسن وعبد الظاهر السقا وايمن عبد العزيز وغيرهم من النجوم السابقين، وحاليا وجود محمد الننى فى صفوف بشكتاش التركى ومن قبله محمود حسن تريزيجيه الذى انتقل لأستون فيلا بالدورى الإنجليزى.

كما قال بسيونى إن لاعب الدورى المصرى يستطيع أن يطبق الالتزام والانضباط فى الدوريات الأوروبية ما يجعل الفرق تحقق استفادة قوية من ورائه.