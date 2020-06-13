حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: بند فى لائحة الموسم الجديد لتتويج الفريق المتصدر حال إلغاء الدوري اتحاد الكرة: بند فى لائحة الموسم الجديد لتتويج الفريق المتصدر حال إلغاء الدوري بيراميدز يطلب شراء عمار حمدى نهائيًا ويرفض الاستعارة جنش عن شائعة "كورونا": أنا سليم.. ومتواجد فى منزلى اللجنة الطبية: عزل اللاعب المصاب بكورونا فقط واستكمال مباريات فريقه أمير مرتضى: كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه للزمالك بسبب "كورونا" Advertisements ساسى يستعين بمدربة لتطوير الجوانب العقلية والنفسية بعد أزمة "كورونا" اتحاد الكرة: ليس هناك توجه لإلغاء الدورى.. ونواجه حرب شائعات صلاح سليمان يقرر الاستمرار فى إنبى خلال الموسم المقبل

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