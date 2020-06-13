شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب شراء عمار حمدى نهائيًا ويرفض الاستعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو نادى بيراميدز عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، والمعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى، برغبتهم فى الحصول على خدماته بعقد شراء نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد.

كما أبلغ مسئولو بيراميدز عمار حمدى برفضهم فكرة الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، مؤكدين إنهم فى حالة الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة القلعة الحمراء سيكون من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائى وعدم فتح باب التفاوض على استعارته، وهو ما رحب به عمار حمدى وأكد إنه لن يوافق على الانضمام لبيراميدز إلا فى حالة البيع النهائى.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

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ولم يحصل عمار حمدى لاعب النادى الأهلى على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولا يملك عمار حمدى رصيدا تهديفيا يوازى موهبته الكبيرة اذ لعب صاروخ الأهلى الصاعد 18 مباراة بقميص النصر قبل انضمامه للأهلى سجل هدفا وصنع أخر، أما فى الأهلى فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وفى نادى الاتحاد السكندرى حيث تألق وأبدع عمار حمدى لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.