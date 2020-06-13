الزمالك: كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه في وقت كورونا.. وزيادة 20%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك بأن باتريس كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن الراتب سيرتفع بعد التجديد بنسبة 20%.

وقال أحمد جلال إبراهيم: "كارتيرون تنازل عن 50% من الراتب المستحق له خلال فترة كورونا، وفي المقابل لم يرتفع العقد كثيرًا إلا بنسبة 20% خلال الموسم المقبل."

وتابع: "انجازات كارتيرون ستظهر مع الفريق في الفترة المقبلة ونتمنى أن نستمر في النجاح مع عودة كرة القدم من جديد خلال الفترة المقبلة."

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وتحدث أيضًا إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، عقب تجديد عقد المدرب الفرنسي: "هذه الخطوة إضافة كبيرة للزمالك، وخلال الأيام المقبلة سيتعرف جمهور الزمالك على العديد من الأخبار أكثر سعادة."

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك اليوم السبت ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة موسم إضافي.

واستطاع كارتيرون أن يقود الزمالك لتحقيق كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.