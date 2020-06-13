كارتيرون شاكرًا مرتضى منصور: في الكرة النجاح مرتبط بالقائد القوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأنه سعيد بتجديد تعاقده مع الزمالك، موجهًا الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "بالتأكيد أود التوجه للشكر لمرتضى منصور لمنحي الثقي وتوفير الوقت لي كي أستمر في عمري، وأشكر أمير مرتضى وأتمنى أن نستمر في العمل معًا."

وتابع: "أنا فخور بتدريب الزمالك وأتمنى أن نستمر في العمل بجد مع اللاعبين من أجل الظهور بأفضل مستوي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة."

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وأضاف: "أشكر مرتضى منصور مجددًا لأننا نعلم أنه في مجال كرة القدم ما لم يكن لديك قائدًا قويًا لن تتمكن من تحقيق أي شيء."

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك اليوم السبت ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة موسم إضافي.

واستطاع كارتيرون أن يقود الزمالك لتحقيق كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.