مباشر.. مايوركا 0 - 1 برشلونة.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار مصراي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا وبرشلونة في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد والذي سيواجه إيبار غدًا الأحد، بينما يأتي ريال مايوركا في المرتبة الـ18 برصيد 25 نقطة.

تشكيل برشلونة: مارك أندري تير شتيجن - سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - أرتورو فيدال - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت.

تشكيل مايوركا: مانولو رينا - جوان ساستري - أنطونيو رايّو - مارتن فالينت - أليخاندرو بوزو - مارك بيدرازا - سالفا سيبيّا - داني رودريجيز - تاكي كوبو - كوتشو هيرنانديز - أنتي بوديمير.

تفاصيل المباراة

Advertisements

برشلونة لم ينتظر كثيرًا لكي يوجه التحية لجمهوره بعودة المتعة من جديد بعدما سجل فيدال هدف فريقه الأول في الدقيقة الأول بعد عرضية متقنة من ألبا.

مايوركا انتظر حتى الدقيقة 22 لكي يهدد مرمى برشلونة حيث سدد اللاعب الشاب الياباني كوبو كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء لكن تير شتيجن يتألق ويبعد الكرة لركنية.

النجم الياباني الشاب كوبو عاد من جديد ليهدد مرمى برشلونة في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خطأ نفذه على حدود منطقة الجزاء لكن تير شتيجن يقف في المكان المناسب ويبعد الكرة بكل ثبات.

وقبل نهاية المباراة استطاع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت أن يسجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 37 وسط شكوك أن ليونيل ميسي لمس الكرة بيده إلا أن حكم المباراة احتسب الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل مع بداية المباراة..