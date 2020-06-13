مباشر.. نابولي 1 - 1 إنتر.. ميرتينز يسجل التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة نابولي وإنتر ميلان في مرحلة الإياب بنصف نهائي كأس إيطاليا الذي يقام اليوم السبت على ستاد سان باولو.

وفاز نابولي في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

تشكيل إنتر ميلان: هاندانوفيتش، سكارينيار، ستيفان دي فريج، باستوني، كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، أشلي يونج، إريكسن، لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

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تشكيل نابولي: أوسبينا، دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، السيد هيساي، إليف إلماس، دييجو دييم، زيلينسكي، بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.

وتمكن اللاعب كريستيان ايركسن من احراز هدف التقدم لفريقه مبكرا بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء.

واستطاع اللاعب درايس ميرتينز من تسجيل هدف التعادل لفريق نابولي مع حلول الدقيق 41 من زمن الشوط الاول.