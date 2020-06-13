بسبب كورونا.. كاف يعلن موقفه من تأجيل كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المغربي عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اقتراح بتأجيل كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام على الأراضي الكاميرونية في مطلع العام الجاري 2021.

وأضاف باه في تصريحات نقلتها صحيفة "الصريح" التونسية، من إذاعة "SPORT INFO" الكاميرونية، أن كاف يدرس تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة عام لتقام في 2022 بدلاً من 2021 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتوقف النشاط الرياضي في دول القارة السمراء.

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سكرتير "كاف" استبعد إقامة البطولة في صيف 2021 بالكاميرون، مؤكدًا: "لا يمكن إقامة البطولة في الصيف بسبب الظروف المناخية في الكاميرون، ولهذا السبب قررنا إقامة البطولة في يناير".

وأنهى باه تصريحاته مؤكدًا أن كل ما يتردد مجرد اقتراحات، لأن الأولوية هي إقامة البطولة في موعدها، خاصة أن أمام "كاف" الوقت لإنهاء الجولات المتبقية من التصفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر.

جدير بالذكر أن تصفيات أمم أفريقيا شهدت إقامة جولتين فقط، قبل أن يقرر "كاف" تأجيل جميع المسابقات سواء كان منتخبات أو أندية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).