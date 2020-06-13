"جنش" يكشف حقيقة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: نفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك ومنتخب مصر، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكان حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحمل اسم حارس الزمالك قد نشر تغريدة أعلن خلالها تعرضه للإصابة بفيروس كورونا. ورد جنش على هذه التغريدة قائلا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به بشكل نهائي، أرجو منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه.

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