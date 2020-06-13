منافس الأهلي.. الوداد يعلن رسميًا موقفه من تجديد عقد جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن موقفه من استمرار المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق الأحمر.

الناصيري قال في تصريحات خاصة لصحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم السبت، إن جاريدو لم يوقع على عقد التجديد، مشددًا أنه ينشغل حاليًا بالتحديات المقبلة التي تنتظر الفريق سواء على الصعيد المحلي أو المغربي.

وكشف الناصيري، أن ليس هناك ما يمنع من تجديد عقد جاريدو والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

وأكمل رئيس نادي الوداد خلال تصريحاته، أن تواجد جاريدو على رأس المهمة الفنية ليس محل نقاش نظرًا لما قدمه مع الفريق الأحمر منذ وصوله قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

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واستطاع جاريدو مدرب الأهلي الأسبق أن يقود الوداد للوصول للمربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريقه السابق النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع الأهلي في دور الأربعة من المسابقة القارية على المستوى الأندية، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب على أن تقام موقعة الإياب في استاد القاهرة.

وكان من المفترض أن تلعب هذه المواجهة في الشهر المنقضي إلا أن قرار "كاف" منع ذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والوداد سينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي على أن تقام المباراة النهائية في الكاميرون.