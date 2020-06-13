بايرن يقترب من التتويج الثامن تواليًا بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب فريق بايرن ميونيخ من الحفاظ على لقب الدوري الألماني للموسم الثامن تواليًا بفوز قاتل على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الأسبوع الـ31 من عمر المسابقة.

هذا الفوز جعل رصيد بايرن ارتفع إلى النقطة 73 في صدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 56 في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، هيرنانديز، جوريتسكا، كيميتش، كويسانسي، جنابري، زيركزي، بيريسيتش.

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ: سومر، لاينر ، جينتر ، ايلفيدي ، بن سبعيني ، هوفمان ، نوهاوس ، هيرمان ، تورام ، ستيندل ، كريمر.

تفاصيل المباراة:

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الدقيقة العاشرة من بداية المباراة تعرض تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ لضربة قوية بتعرضه للإصابة ليضطر على إثرها مغادرة اللقاء ليشارك بدلاً منه إيمبولي.

وفي الدقيقة 17 من زمن أحداث المباراة سجل هوفمان هدف بوروسيا الأول بعد انفراده بمرمى نوير إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

الدقيقة 23 شهدت أخطر فرص بايرن ميونيخ في المباراة بعدما انفرد هيرنانديز بمرمى بوروسيا مونشنجلادباخ إلا أن سومر حارس الفريق الضيف تصدى للكرة ببراعة كبيرة لتظل الشباك نظيفة.

الدقيقة 25 أهدر إيمبولي فرصة هدف لبورسيا مونشنجلادباخ بعدما تسلم كرة من أمام المرمى، ثم يقوم بعد ذلك سومر حارس بوروسيا بارتكاب خطأ كبير ليستغل زيركزي هذه الفرصة ويسجل هدف بايرن الأول في الدقيقة 26 لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 37 من زمن أحداث المباراة، وجه مدافع بايرن ميونيخ ضربة بافارد لصفوف فريقه بعدما سجل هدفًا في مرماه لتصبح النتيجة (1-1).

وتمكن بايرن ميونيخ من التقدم في النتيجة مجددا بهدف قاتل عن طريق اللاعب ليون جوريتسكا في الدقيقة الـ86، حيث استغل تمريرة بافارد ليودع الكرة في شباك مونشنجلادباخ معلنا عن الهدف الثاني.