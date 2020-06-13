ناصر ماهر يرفض الرحيل للإسماعيلي

رفض ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلي المعار إلى نادي سموحة السكندري فكرة الرحيل للنادي الإسماعيلي أو أي فريق آخر متمسكاً بالبقاء في سموحة حال تعثر عودته للأهلي. تعثر عودته للأهلي.

وأكد ناصر ماهر لمسؤولي الأهلي أنه يشعر بالارتياح داخل نادي سموحة ولا يفكر في الرحيل عن الفريق السكندري إلا للعودة للنادي الأهلي أو تلقي عرض مناسب خارج مصر وهو ما لم يحدث. الفريق السكندري إلا للعودة للنادي الأهلي أو تلقي عرض مناسب خارج مصر وهو ما لم يحدث.

وتقدم نادي سموحة بعرض رسمي للتعاقد مع ناصر ماهر إما بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لموسم آخر.

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