بث مباشر مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني مشاهدة Barcelona Live HD

ينشر «الوفد» بث مباشر مباراة برشلونة ومايوركا اليوم السبت الموافق 13 يونيو، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم والتي ستشهد على عودة العملاق Barcelona الذي يلعب ضمن صفوفه نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، للراغبين في مشاهدة اللقاء المرتقب Live بجودة عالية HD في المنزل تطبيقا لتعليمات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالتزامن مع غلق الكافيهات والمقاهي.

بث مباشر مباراة برشلونة ومايوركا اليوم

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة لا ليجا قررا أن تكون عودة منافسات الدوري في الثلث الثاني من يونيو، على أن يستهل برشلونة مبارياته بمواجهة

مايوركا.

وحددت رابطة الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت الموافق 13 يونيو موعدا لمباراة برشلونة ومايوركا ضمن منافسات الجولة رقم 28 من عمر المسابقة.

وتنطلق مباراة برشلونة ونظيره مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب إيبيرو ستار عقر دار مايوركا المواجهة المنتظرة التي ستشهد الظهور الأول للفريق الكتالوني ونجم الكرة العالمية ليونيل ميسي.

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مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا بث مباشر Barcelona Live HD

وتنقل مباراة برشلونة ومايوركا حصريا في المنطقة العربية على قناة بي إن سبورت إتش دي 3، باعتبارها المالك الحصري لحقوق الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة بكامل نجومه للعودة بقوة للمنافسة على لقبه المفضل خلال السنوات الأخيرة وعلى الجانب الآخر مايوركا يسعى للخروج من دائرة الهروب.

وننشر هنا نافذة متابعة البث الحي للمباراة القوية التي ينتظرها الملايين حول العالم مع انطلاق صافرة الحكم.

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )