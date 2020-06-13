صراع رباعي للفوز بخدمات عمار حمدي لاعب الأهلي

نشب صراع رباعي للفوز بخدمات اللاعب الصاعد عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي والمعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الجاري.
وطلبت 4 أندية التعاقد مع عمار حمدي وهيبيراميدز والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وهو ما يدرسه مسؤولو لجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة فايلر خاصة أن عمار يجيد اللعب في عدة مراكز ويبقى مرشحاً للعودة للفريق الأحمر مع قيده بقطاع الناشئين.
وحذر مسؤولو الأهلي اللاعب الواعد من الدخول في مفاوضات منفردة مع أي نادٍ والانتظار لحين حسم موقفه من جانب إدارة القلعة الحمراء للاتفاق على وجهته القادمة.
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