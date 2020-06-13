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اتحاد الكرة يتجه لعدم تقليص عدد اللاعبين الأجانب

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تتجه النية لدى اتحاد الكرة، لعدم تقليص عدد الأجانب في الدوري خلال الموسم الجديد.
يرى مسئولو اتحاد الكرة أن تقليص الأجانب سيزيد

من الأعباء المالية على الأندية خاصة إذا ما تم إلغاء الدوري كما أن الوقت لن يسعف الأندية لتسويق لاعبيها.
كان اتحاد الكرة السابق بقيادة هاني أبو ريدة اتخذ قرارًا باعتبار لاعب واحد من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا محلي، بجانب 4 لاعبين أجانب.
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