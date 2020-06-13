حسين السيد : محمد عواد فرط في فرصة التألق مع الزمالك وأبوجبل إستغلها

أكد حسين السيد حارس مرمي الزمالك زمنتخب مصر الأسبق ، مساء اليوم السبت، أن محمد عواد حارس مرمي الفريق الحالي فرط في فرصة التألق ، وأبوجبل إستغل الفرصة وأثبت جدارته في ثلاث مبارايات فقط.

وقال حسين السيد خلال حواره مع

فرح علي مقدمة برنامج أخبارنا المذاع علي قناة الزمالك: " محمد عواد لم يستغل الفرصة التي أتيحت له في الزمالك وكان واجباً عليه أن يكون حذرا بالقدر الأكبر خاصة أنه حارس كبير".

وأضاف : " محمد عواد لم تتاح له الفرصة ثانية بسبب تألق محمد أبو جبل في المباريات التي لعبها وأقنع الجماهير بقدراته في 3 مباريات على الأكثر".

وأتم : " محمد عواد لم يفهم أن الزمالك لن يصبر عليه مثل الأندية الأخرى لأنه فريق بطولات بالإضافة إلى امتلاك الحراس الآخرين مهارات قوية".