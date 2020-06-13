حسين السيد : محمد عواد فرط في فرصة التألق مع الزمالك وأبوجبل إستغلها

أكد حسين السيد حارس مرمي الزمالك زمنتخب مصر الأسبق ، مساء اليوم السبت، أن محمد عواد حارس مرمي الفريق الحالي فرط في فرصة التألق ، وأبوجبل إستغل الفرصة وأثبت جدارته في ثلاث مبارايات فقط.
وقال حسين السيد خلال حواره معفرح علي مقدمة برنامج أخبارنا المذاع علي قناة الزمالك: " محمد عواد لم يستغل الفرصة التي أتيحت له في الزمالك وكان واجباً عليه أن يكون حذرا بالقدر الأكبر خاصة أنه حارس كبير".
وأضاف : " محمد عواد لم تتاح له الفرصة ثانية بسبب تألق محمد أبو جبل في المباريات التي لعبها وأقنع الجماهير بقدراته في 3 مباريات على الأكثر".
وأتم : " محمد عواد لم يفهم أن الزمالك لن يصبر عليه مثل الأندية الأخرى لأنه فريق بطولات بالإضافة إلى امتلاك الحراس الآخرين مهارات قوية".
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