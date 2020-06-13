باريس سان جيرمان : قرار رحيل كافاني وتياجو سيلفا جاء بشكل ودي

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، رحيل الثنائي تياجو سيلفا قائد الفريق و أديسون كافاني، هداف الفريق التاريخي. وأضاف ليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان في تصريحاته لصحيفة "لوجورنال دو ديمونش"، الفرنسية، أن قرار رحيلهما صعب للغاية، لافتًا إلى انهما لديهم بصمة كبيرة في تاريخ النادي ، لكن الامور وصلت في النهاية بشكل ودي".

وتابع المدير الرياضي بالنادي:" خطة النادي مواصلة المنافسة من اللاعبين مع فريقنا في

لديهم بصمة كبيرة في تاريخ النادي ، لكن الامور وصلت في النهاية بشكل ودي".وتابع المدير الرياضي بالنادي:" خطة النادي مواصلة المنافسة من اللاعبين مع فريقنا في دوري أبطال أوروبا ".

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