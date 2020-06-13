التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة إنتر ونابولي بكأس إيطاليا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان ونابولي، المقامة على ملعب سان باولو، في إياب الدور نصف النهائي منبطولة كأس إيطاليا.
تقدم الإنتر بالهدف الأول مبكراً عند الدقيقة الثانية عبر لاعبه كريستيان إيركسن، مستغلاً خطأ حارس نابولي أوسبينا، قبل أن يدرك فريق نابولي التعادل عبر لاعبه ميرتنز في الدقيقة 41.
وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم فبراير الماضي بفوز نابولي بهدف دون رد.
وتأهل يوفنتوس بالأمس إلى المباراة النهائية على حساب ميلان.
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