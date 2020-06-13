بعد مباراة البايرن ضد مونشنغلادباخ.. سيناريو حسم ميونخ للقب الدوري الألماني

خطفت مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ ، أنظار عشاق الدوري الألماني لكرة القدم ، مساء اليوم ، بعد استطلاعات أول تسجيل هدف التقدم الثاني بأقدام دولي ليون غوريتسكا في الدقيقة 86 ، لنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في قمة الدور والثلاثين.

وتصدر على مؤشرات "Google" مصر ، تريند بعنوان " البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ " ، في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

أهداف مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ:

بعد مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.. النقاط الفاصلة عن لقب الدوري:

Advertisements

ينتظر البايرين بفارغ الصبر، مباراة يوم الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه فيردر بريمن، لتحديد لقب الدوري الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه، بعدما نجح

في الفوز على مباراة اليوم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وفوز وصيفهبهدف نظيف، على نظيره فورتونا دوسلدورف.

في حال فوز البايرن، في مباراة الثلاثاء، يضمن التتويج بالدوري الألماني، أما في حالة التعادل أو الخسارة، ينتظر تعادل أو خسارة بوروسيا دورتموند في مباراة يوم الأبعاء أمام ماينتس.

ويشار إلى أن بايرن ميونيخ ، يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، محافظا على فارق النقاط السبع بين الوصيف بوروسيا دورتموند.