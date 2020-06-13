حارس مرمي الزمالك السابق: أتمني انضمام علي معلول للقلعة البيضاء

أعرب حسين السيد حارس مرمي الزمالك زمنتخب مصر الأسبق ، مساء اليوم السبت،ن رغبته الشديدة في انضمام علي معلول ظهير أيسر الأهلي الحالي إلي صفوف الزمالك . وقال حسين السيد خلال حواره مع فرح علي مقدمة برنامج أخبارنا المذاع علي قناة الزمالك: " حاليا علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في " حاليا علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري ، وأتمني ضمه للزمالك ، و وهذا الأمر ليس ببعيد في ظل عالم الاحتراف الي نعيشة في الفترة الحالية". وأضاف : " انا مستعد للعودة للعمل إلي الزمالك في أي وقت، فالنادي يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية" وأتم : " اخترت الاعتزال مبكرا لأنني فضلت العمل الإداري عن اللعب، وكنت أنوي الاعتزال قبل أن أعلن بعام ، ولكن لعبت عام إضافي بسبب رحيل نادر السيد إلي بلجيكا، فأضررت للبقاء بجانب عبدالواحد السيد، حتي تم التعاقد مع عبدالمنصف".

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