رياضة | ليون يستهدف ضم نجم دفاع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر ليون يستهدف ضم نجم دفاع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب الأوروجواياني المخضرم دييجو جودين نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي من الرحيل عن صفوف ناديه الإيطالي على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع جودين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن راتب النجم الأوروجواياني يقف عثرة أمام رحيله إلى صفوف ليون، حيث يحصل جودين على راتب يتراوح مابين 5.5 إلى 6 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن هذا الراتب لا يستطيع ليون تحمله لذلك سيتوجب على جودين تخفيض راتبه وذلك في حال رغبته في الانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن إنتر ميلان لا يمانع رحيل نجمه المدافع الأوروجواياني البالغ من العمر 34 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل.