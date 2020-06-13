رياضة | نجم الأهلي يحسم موقفه من عروض أندية شمال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحسم موقفه من عروض أندية شمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلى، موقفه من العروض التي تلقاها مؤخرا للانتقال للعب في شمال إفريقيا تحديدا في الدوري التونسي والجزائري.

ورفض جيرالدو فكرة الرحيل عن الأهلي، واللعب فى شمال إفريقيا، بعد العرض الأخير الذى تلقاه اللاعب للانتقال لنادى مولودية الجزائر فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، كما رفض عرضا سابقا من الصفاقسى التونسى.

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وتمسك جيرالدو بالعودة لأنجولا أو الرحيل، والموافقة على العرض البرازيلى الذى تلقاه النادى من أحد أندية الدرجة الثانية بالبرازيل، لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب المقابل المادى الكبير الذى طلبته إدارة الأهلى.

وانضم جيرالدو للأهلى فى يناير 2019، ولم ينجح فى فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، وشارك على فترات مع الفريق الأحمر.