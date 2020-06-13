رياضة | مانشستر يونايتد يتجاهل مستقبل بوجبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتجاهل مستقبل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد "مرتاح" بشأن مستقبل بول بوجبا على الرغم من حقيقة أن صفقة لاعب خط الوسط الحالية في أولد ترافورد من المقرر أن تنتهي في الصيف المقبل.

من المقرر أن ينتهي عقد الفرنسي الدولي مع فريق مانشستر يونايتد في يونيو 2021 ، على الرغم من أن بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة لديه خيار تفعيل 12 شهرًا إضافيًا.

ارتبط بوجبا بشدة بالابتعاد عن يونايتد في الأسابيع الأخيرة ، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ريال مدريد أو يوفنتوس سيكونان قادرين على تحمل نفقاته في السوق القادمة.

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وفقًا لـ Manchester Evening News ، ليس لدى الشياطين الحمر مخاوف فورية بشأن مستقبل بوجبا حيث يمكنهم ضمان بقائه مرتبطًا بالنادي لمدة عامين آخرين على الأقل.

قام لاعب خط الوسط بثماني مباريات فقط على مستوى النادي هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل ، والتي تتطلب في النهاية جراحة في بداية عام 2020.

عاد بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا إلى لياقته البدنية خلال فترة الإغلاق ، وهو متاح لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبر في 19 يونيو.