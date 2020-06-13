رياضة | هداف الدوري السابق: أتمني اللعب في صفوف الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر هداف الدوري السابق: أتمني اللعب في صفوف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسام باولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، عن أمنيته في اللعب للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال حسام باولو، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"أتمنى اللعب للنادي الأهلي ولو شهر واحد، فهو واحدا من أكبر في افريقيا".

وأضاف باولو:" أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، بصرف النظر عن انتمائه للزمالك من عدمه".

وأضاف :"انا عقدي مستمر مع طلائع الجيش، لمدة موسمين، وتركيزي حاليا مع الفريق، واسعى لاستعادة مستواي سريعا حال عودة الدوري".

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وفي سياق آخر، تمسك النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاستمرار في القلعة الحمراء رافضا فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض معلول مناقشة أي عرض خارجي خلال الساعات القليلة الماضية، متمسكا بالبقاء في الأهلي، خاصة وأنه على علاقة قوية بجماهير القلعة الحمراء.

وأبلغ معلول إدارة الأهلي بأنه مستمر في مكانه ولن يرحل وسعيد بالتواجد في القاهرة.